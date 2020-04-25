«اقتصادية الشارقة» تكثّف جولاتها الميدانية مع حلول رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم، في إطار حرصها على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وذلك بمراقبة وحماية الأسواق والتي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها، بهدف التأكد من عدم استغلال الشهر الكريم برفع الأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك.

وجاءت هذه الحملات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لتأمين الأسواق بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك، باعتبارها إحدى أولويات الدائرة. وتحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، من خلال تقيدها بجميع الضوابط والأحكام السارية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، وردع كافة المخالفين والمتجاوزين في الأسواق.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة إن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة التي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأوضح السويدي أن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة كشهر رمضان المبارك وموسم الأعياد وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.