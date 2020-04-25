«إنسانية محمد بن سعود» تتكفل برسوم دراسية لـ 569 طالباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

تكفلت مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية بسداد الرسوم الدراسية لـ 569 طالباً وطالبة، من 8 مدارس في القطاع ‏الخاص بالإمارة، لتعيدهم إلى مقاعدهم الدراسية بعد انقطاعهم بسبب عدم سداد الرسوم المستحقة عليهم، في ظل ‏ظروف أسرهم المادية، ليبلغ إجمالي الطلبة الذين ساعدتهم المؤسسة في استكمال دراستهم، منذ بدء الأزمة ‏العالمية الحالية، 1219 طالباً وطالبة.

وقدمت المؤسسة مبادرتين سابقتين منذ بدء أزمة «كورونا»، لدعم الطلبة وتعزيز منظومة التعلم عن بعد، نجحت في ‏الأولى في إعادة 550 طالباً إلى التعليم، انقطعوا عن الدراسة لعدم امتلاكهم أجهزة لوحية، ‏و100 طالب يتيم في المبادرة الثانية.‏

وأوضح أحمد عبد الله الأعماش، رئيس مجلس إدارة «إنسانية محمد بن سعود»، أن المبادرة الخيرية الجديدة للمؤسسة ‏وسابقتيها تهدف لضمان استمرارية تعلم الطلبة، من جنسيات عديدة، حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مع الحفاظ على ‏صحة الطلبة والمعلمين والطواقم الإدارية وسواهم، ودعم جهود الدولة الوقائية وإجراءاتها الاحترازية.‏

وأكد أحمد الأعماش أن أولياء أمور الطلبة المستفيدين من المبادرات الثلاث وإدارات المدارس بذلوا جهوداً تستحق ‏التقدير في إعادة الطلبة إلى مسيرة التعليم، عبر إتاحة الآباء الفرصة للمؤسسة لأداء هذا الواجب الإنساني الوطني، ‏وتعهد إدارات المدارس بضمان استكمال الطلبة دراستهم حتى نهاية العام الدراسي.