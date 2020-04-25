«إنسانية محمد بن سعود» تتكفل برسوم دراسية لـ 569 طالباً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة
تكفلت مؤسسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي الإنسانية بسداد الرسوم الدراسية لـ 569 طالباً وطالبة، من 8 مدارس في القطاع الخاص بالإمارة، لتعيدهم إلى مقاعدهم الدراسية بعد انقطاعهم بسبب عدم سداد الرسوم المستحقة عليهم، في ظل ظروف أسرهم المادية، ليبلغ إجمالي الطلبة الذين ساعدتهم المؤسسة في استكمال دراستهم، منذ بدء الأزمة العالمية الحالية، 1219 طالباً وطالبة.
وقدمت المؤسسة مبادرتين سابقتين منذ بدء أزمة «كورونا»، لدعم الطلبة وتعزيز منظومة التعلم عن بعد، نجحت في الأولى في إعادة 550 طالباً إلى التعليم، انقطعوا عن الدراسة لعدم امتلاكهم أجهزة لوحية، و100 طالب يتيم في المبادرة الثانية.
وأوضح أحمد عبد الله الأعماش، رئيس مجلس إدارة «إنسانية محمد بن سعود»، أن المبادرة الخيرية الجديدة للمؤسسة وسابقتيها تهدف لضمان استمرارية تعلم الطلبة، من جنسيات عديدة، حتى نهاية العام الدراسي الحالي، مع الحفاظ على صحة الطلبة والمعلمين والطواقم الإدارية وسواهم، ودعم جهود الدولة الوقائية وإجراءاتها الاحترازية.
وأكد أحمد الأعماش أن أولياء أمور الطلبة المستفيدين من المبادرات الثلاث وإدارات المدارس بذلوا جهوداً تستحق التقدير في إعادة الطلبة إلى مسيرة التعليم، عبر إتاحة الآباء الفرصة للمؤسسة لأداء هذا الواجب الإنساني الوطني، وتعهد إدارات المدارس بضمان استكمال الطلبة دراستهم حتى نهاية العام الدراسي.
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