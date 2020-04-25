الأهلي المصري يصرف رواتب اللاعبين والموظفين دون تخفيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

صرفت إدارة الأهلي المصري راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين بالنادي في مختلف الألعاب، بإجمالي يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب، بسبب جائحة «كورونا».

ويسابق مجلس الأهلي الزمن للمُضي قُدمًا في تنمية موارده للخروج من الأزمة المالية الراهنة التي يُعاني منها العالم كله حالياً دون المساس بمستحقات لاعبيه وموظفيه وعماله وهي المُعادلة الصعبة التي نجح في تحقيقها حتى الآن، ورفض مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، السير في نفس الطريق الذي سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا، وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية حتى يوليو المقبل، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم، وسيقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

من ناحية أخرى تلقى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تقريرًا عن بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في مركز «الجناح» للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وعدم بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق بعد انتهاء استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي، ورفض فايلر اقتراحًا بتدعيم خط الوسط في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل حسام عاشور كابتن الفريق مع نهاية الموسم الجاري لرفض النادي تجديد عقده، وطرح البعض اسم نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط بيراميدز أو محمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة.