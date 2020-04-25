راتب جابر يعيق عودته للزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن راتب عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، سيكون عائقاً أمام عودته لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، عقب انتهاء الموسم الحالي.. مضيفاً أن عمر جابر يحصل على أكثر من 20 مليون جنيه في الموسم من بيراميدز، وفي حالة عودته لصفوف القلعة البيضاء سيحصل على 11 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الراتب سيكون عائقاً أمام عودة اللاعب.

وتابع المصدر أن عودة عمر جابر للزمالك ستكون متوقفة على قرار اللاعب، إما أن يوافق على تخفيض الراتب ويعود لقلعة ميت عقبة، أو يتمسك بالاستمرار في بيراميدز.. وكان رئيس نادي الزمالك، أبدى رغبته في استعادة عمر جابر، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب.

وخرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسري، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكي، على سبيل الإعارة في يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.