قصة كفاح وراء احتراف توماس بارتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لا يزال توماس بارتي مهاجم وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الرقم 1 في قائمة مدرب أرسنال أرتيتا وأكد والده فتح ابنه باب التفاوض، وسلطت «الصن» الضوء على والد اللاعب الذي عمل مدرباً لفريق كرة محلي ثم باع جميع ممتلكاته كي يوفر ثمن فيزا لابنه ليسافر لإسبانيا ويخوض تجربة أداء فيما عملت والدته في بيع الحيوانات الداجنة.

ولد توماس بارتي في مدينة كروبو أودوميس الفقيرة عام 1993 وهو أكبر اشقائه الثمانية ولعب في فريق والده مع شقيقه فرانسيس ولقبه والده بـ«سنغال» لأنه يذكره بصديق يحمل نفس الاسم، لعب بارتي في نادي أودوميتاه وسجله وكيل أعمال في لائحة الراغبين باللعب في أوروبا رغم أنه لم يكن أفضل لاعب في الفريق ويقول: «كان هناك مهاجم أفضل مني هو الذي سجل جميع أهداف الفريق لكنه كان يريد اللعب في غانا لذا حانت فرصتي وذهب الوكيل لوالدي لكنه لم يخبره بهوية النادي، لم أحظ بفرصة توديع العائلة قبل الرحيل عن غانا في 2012، جاءت فرصة التجربة مع الأتلتي، ركبت السيارة مع وكيل أعمالي وذهبنا للعاصمة وهناك أعطاني جواز السفر وقال لي ستسافر اليوم، والدي لم يكن في المنزل ولم يكن يعلم أنني ساسافر لأن العائلة لو عرفت لظهرت الكثير من التعقيدات، قررت السفر بدون إبلاغ أحد لأنني أتخذ قراراتي بناء على ما أراه الأفضل، بعد 6 أو 7 أشهر من رحيلي أدركت العائلة أنني لست في غانا وبعثوا لي في الشهر التالي المال لشراء حذاء رياضي وعرفت بعد وقت طويل أن والدي باع كل مقتنياته من أجل الفيزا».