شرطة الشارقة تطلق برامج تدريبية ذكية عن بعد لمنتسبيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حزمة من البرامج التدريبية الذكية عن بعد لمنتسبي القيادة، وذلك باستثمار المعهد للبنية التقنية المتطورة وبرنامج التدريب والتعلم الذكي الذي يتيح تحويل كافة مراحل العملية التدريبية في القيادة إلى إمكانية إدارتها بشكل كامل عن بعد.

وأوضح العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب شرطة الشارقة، أن إطلاق الحزمة التدريبية بنظام التدريب والتعلم عن بعد، يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، التي تطبقها شرطة الشارقة للحد من فيروس كورونا المستجد، وحرصها على سلامة موظفيها، مع ضمان استمرارية تقديم الحزم التعليمية والتدريبية لهم، وأضاف أنه يمكن لكافة منتسبي القيادة الالتحاق بحزمة البرامج التدريبية الذكية، والتي ستكون متاحة لهم أسبوعياً من خلال الرابط التالي ilearnshjp.com، كما سيتم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين بعد إنجاز متطلبات وشروط الدورة.

وتشتمل الحزمة التدريبية على مجموعة من الدورات منها: (المبادئ الأساسية في استشراف المستقبل، الذكاء الاصطناعي، التفكير الإبداعي وتقنيات الابتكار، التحليل الإحصائي، الحوكمة المؤسسية «تأسيسي ومتقدم»، ودورة إدارة الابتكار وإسعاد المتعاملين، بالإضافة لباقة أخرى متنوعة من الدورات المتخصصة والمنتقاة.