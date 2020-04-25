راضي أول مرشح لرئاسة الاتحاد العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وقال راضي سأسعى جاهداً لخدمة الكرة العراقية وتصحيح مسارها بشكل جدي.

ونفى راضي موضوع ترشحه لاستلام منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. مؤكداً، أن زميله حسين سعيد يستحق المنصب المذكور إذا تم ترشيحه له.

يذكر أن الإدارة السابقة للاتحاد العراقي استقالت بعد الضغط الذي تعرَّضت له من قبل نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال بسبب وجود خروقات قانونية في العمل، مما جعل درجال يلجأ إلى القضاء ويربح كل القضايا التي رفعها على بعض العاملين في الاتحاد المستقيل.