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شريك تايسون يريد شراء اسم الكامب نو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الملياردير ألكي ديفيد عن دخوله مفاوضات لشراء حقوق اسم ملعب الكامب نو، وذلك بعد إعلان النادي الكاتالوني رغبته في بيع اسم ملعبه لجمع تبرعات لصالح مكافحة وباء المستجد، بيد أن الإنجليزي ألكي ديفيد وهو نيجيري الأصل، وفق تقرير ألموندو ديبورتيفو، معروف بأنه شريك الملاكم السابق مايك تايسون في تجارة القنب وقبل عام ألقي القبض عليه في الكاريبي بتهمة تحميل 5 آلاف نبتة (تقدر قيمتها بمليون ونصف يورو ) على متن طائرته الخاصة.
ويتطلع ديفيد الآن لربط اسم إحدى شركاته «سويسكس» باسم الكامب نو وعلق:«إنها فرصة تاريخية وتناسب جداً خططي المستقبلية. أجرينا اتصالات مبدئية مع النادي وأنا واثق من التوصل لاتفاق حول الصفقة. بارسا وألكي ديفيد سيكونان شراكة رائعة وأعتقد أن اسم سويسكس كامب نو يبدو جميلاً وسيكون هذا خياري المفضل». وتعرف سويسكس نشاطها في موقعها بعبارة: «في مختبرات سويسكس نقدم مجموعة واسعة من المنتجات لدعم السعادة والحياة الهنيئة مثل القنب لكن بدون المؤثر العقلي تي أش سي».

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