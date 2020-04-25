مسلسل دينا الشربيني يتصدر بعد الحلقة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تصدر مسلسل «لعبة النسيان» موقع «تويتر»، ومحرك البحث «جوجل» في مصر، بعد عرض حلقته الأولى، التي بدأت بفقدان بطلته الذاكرة.

وانطلقت الأحداث بعد مرور 6 سنوات من حياة «رقية» التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، مع زوجها «أمجد» الذي يؤدي دوره الفنان أحمد صفوت. وكشفت الحلقة الأولى عن فقدان «رقية» الوعي لمدة 4 أشهر، بعد محاولة انتحار فاشلة، بعدما اكتشف زوجها خيانتها له مع المحامي، ويفكر كل منهما في قتل الآخر، فيكون قرارها بالانتحار هو الحل الأمثل بالنسبة لها، لكنها تفشل في ذلك، وتكون نتيجته فقدانها للذاكرة.

كما استعرضت الحلقة خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـ«رقية»، بينما تضغط عليها الشرطة وعائلة زوجها، للاعتراف بجريمتها، في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من السنوات الست الماضية، توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها «يحيى».

الحلقات المقبلة تتضمن محاولة الشرطة انتزاع اعتراف من «رقية» حول جريمة قتل زوجها، ومعرفة إن كانت تعاني حقيقة فقدان الذاكرة أم النسيان مجرد لعبة.

«لعبة النسيان» يعرض حصريًا على «mbc مصر»، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في البطولة إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم.