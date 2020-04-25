كانييه ويست.. ملياردير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مجلة «فوربس» أن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست بات يملك ثروة تقدر بحوالى 1,3 مليار دولار بفضل ماركة الأحذية الرياضية التي يصممها مع شركة «أديداس».

وتعتبر أحذية «ييزي» التي صممها مغني الراب من الأكثر شعبية في العالم في إطار ما يسمى بـ«ستريت وير» وتباع بأكثر من 200 دولار في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

وأفادت «فوربس» بأن إيرادات زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من هذه الماركة تزيد بقليل عن مليار دولار وتفسر بمفردها وصوله إلى مرتبة أصحاب المليارات في قائمة المجلة.

وتعاون كاتييه ويست لسنوات مع شركة «نايكي» الرياضية من دون أي نجاح يذكر، فغادرها العام 2013 للتعاون مع مجموعة «أديداس» الألمانية وطرح أول حذاء معها في 2015.

و«ييزي» هو أحد ألقاب مغني الراب الكثيرة. وتصدر كانييه ويست في السنوات الأخيرة أيضاً الأخبار بسبب مشاكله النفسية وتصريحاته المثيرة للجدل ودعمه للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يحظى عموماً بشعبية في أوساط «الراب».

وبموازاة ذلك، يواصل كانييه ويست العمل في مجال الموسيقى، حيث يشيد النقاد بموهبته.

وقالت «فوربس» إن مغني الراب والمنتج يدعي منذ سنوات أنه ملياردير وهو اختلف معها مرات عدة، إذ كانت ترفض إدراجه في تصنيفها الشهير لغياب الأدلة الكافية.

وتأتي ثروة المغني أيضاً من أملاك عقارية على ما تفيد المجلة التي توضح أن الفنان يصرف كثيراً وهو لا يملك الكثير من المال الذي مصدره الموسيقى كما يجب أن يكون الأمر مع نجم عالمي مثله.

وبات كانييه ويست (42 عاماً) ثاني مغني راب أمريكي ينضم إلى هذا التصنيف بعد صديقه جاي-زي الذي أُدرج في القائمة العام الماضي. وحقق جاي-زي ثروته خصوصاً من خلال استثمارات وليس في مجال الموضة.