مخرج «ولاد إمبابة» يتبرأ من الحلقة الأولى

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فيما بدأ صنّاع المسلسلات استقبال ردود الأفعال حول الحلقات الأولى منها، سواء من الجمهور أو من بعض المقربين منهم، بادر المخرج ممدوح زكي بالتبرؤ من الحلقة الأولى من مسلسله «ولاد إمبابة» التي عرضت على قناة «النهار».

موقف المخرج ليس لعيوب فنية في المسلسل نفسه، لكن لأن القناة أجرت مونتاجاً خاصاً على الحلقة بسبب الإعلانات، ما تسبب في إفسادها، على حد قوله.

وقال ممدوح زكي على «فيسبوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل الحلقة باظت والمسلسل حتى بدايته مش مفهومة بالمرة.. بوخوها وخلو دمها سم»! بعدها وضع صورة من المسلسل كتب أسفلها: «الحلقة التي أذيعت من مسلسل ولاد إمبابة على قناة النهار لا تمت بأي صلة للحلقة المسلمة للقنوات، حيث وجدت أن ما يقرب من نصف الحلقة تم حذفه دون حتى الرجوع لي، هذا بخلاف المواعيد غير المناسبة تماماً التي تعرض فيها القناة المسلسل».

ممدوح زكي أبدى تخوفه من أن يحدث لبقية حلقات المسلسل ما حدث للأولى، محذراً من أنه إذا ما تكرر الحذف في الحلقات المقبلة، سيتقدم وشركة الإنتاج بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، خاصة أن ما حذف مجاز رقابياً، وبالتالي ليس هناك ضرورة لحذفه، خاصة أنه تترتب عليه أحداث أخرى، ما يجعل المشاهد لا يفهم ما يدور في المسلسل.

مسلسل «ولاد إمبابة» بطولة سمير غانم، فريدة سيف النصر، أحمد شيبة، سعد الصغير، ريكو، شمس، عبد الله مشرف، وآخرين، وتأليف أيمن بكري.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، تجسد دورها فريدة سيف النصر، غير أنها بعد الاعتزال تقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، وبعضهم لم تره منذ سنوات. ويجسد الفنان لطفي لبيب دور أهم أزواجها، الذي يحاول أن يكون له ولأولاده منها النصيب الأكبر من تركتها، فيدور صراع كبير بين الأزواج السابقين وأولادهم، وادعاء كل منهم بأنه الأحق هو وأولاده.

المسلسل أول عمل يعود به لطفي لبيب إلى التمثيل، بعد أن أعلن اعتزاله، بسبب إصابته بجلطة خلال العام الماضي أثرت على حركة يده ورجله اليسرى.