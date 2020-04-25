شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ساعات العمل اليومية في القطاع الخاص بشهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً وزارياً يقضي بتقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1441 بمقدار ساعتين يومياً طوال أيام الشهر الكريم.

جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات. وأكد التعميم ضرورة أن تراعي المنشآت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لوقاية العاملين والمتعاملين معها من فيروس كورونا المستجد.

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