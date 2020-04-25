مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ووزارة الشؤون الدينية الباكستانية يبحثان القضايا الفقهية المستجدّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اتصالاً هاتفياً بالسيد نور الدين قادري، وزير الشؤون الدينية والتناغم بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تبادل الطرفان التهاني بالشهر الكريم وتباحثا في القضايا الفقهية المستجدّة والتحديات الجديدة التي نشأت في سياق جائحة كورونا وتأثيرها على العبادات الدينية، وما تستدعيه من تجديد الاجتهاد الفقهي بما يحقّق مقاصد الشريعة المطهرة السمحة في التيسير وحفظ الضروريات.

واستعرضت المكالمة الفتاوى التي صدرت عن اجتماع مجلس الإفتاء الشرعي الأخير، والتي بَيَّنَتْ الحُكم الشرعيّ في النّوازل الفقهية المتعلقة بأحكام العبادات في زمن وباء فيروس كورونا، حيث أثنى الوزير على الفتوى مشيداً بجهود مجلس الإمارات للإفتاء العلمية وتنسيقه مع الجهات الفقهية في العالم الإسلامي.

من جانبه أبدى رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي استعداد المجلس لتبادل الخبرات والآراء مع مؤسسات الإفتاء النظيرة في دولة باكستان الصديقة.