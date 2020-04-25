توصيل الطعام بديل المشاركة في طواف إيطاليا للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لجأ الدراج الإيطالي المحترف أومبرتو مارينغو إلى خدمة توصيل الطعام على دراجته للمحافظة على لياقته، بعدما كان يستعد للمشاركة في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، لكن فيروس كورونا المستجد بعثر أوراقه.

يقول مارينغو: «الزبائن مندهشون، خاصة وأنا أحاول دوماً الصعود على السلالم بدلاً من المصعد لكي أتدرب أكثر. لكن الأهم أنني الوحيد الذي يقوم بذلك على الدراجة. لذا يندهشون لرؤية درّاج». وفي عمر السابعة والعشرين، لم يصبح مارينغو نجماً كبيراً في عالم الدراجات. لكن تم اختيار فريقه «فيني زابو-كي تيم أم» للمشاركة في طواف إيطاليا الذي كان من المفترض انطلاقه في 9 أيار/مايو من بودابست. لكن تم تأجيله، بسبب كورونا المستجد. وبدلاً من ذلك، تعين على مارينغو مثل الكثير من الدراجين المحترفين أن يعزل نفسه في منزله، دون قدرة حقيقية على التحرك، حتى خطرت له فكرة توصيل الطعام. وقال «أردت تناول المثلجات، وبالبحث على الإنترنت وجدنا هذا المتجر الذي يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. تساءلت عما إذا كان يمكنني العثور على أشخاص يحتاجون إلى من يؤمن لهم خدمة التوصيل. تحدثت مع رئيس البلدية، وقال لي إنها فكرة جيدة، وهكذا بدأ كل شيء». وبعد ظهر كل يوم، يقوم مارينغو بجولته المتضمنة بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، وذلك لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومتراً.