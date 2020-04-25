وزير الصحة الإيرلندي يعتذر عن 18 فيروساً قبل كوفيد-19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

اعتذر وزير الصحة الإيرلندي سايمون هاريس عن تصريحاته السابقة خلال لقاء إذاعي بث قبل أيام، وقال فيه إن «كوفيد 19»، يعني أن قبله 18 نوعاً من نفس الفيروس، ولم يتم اكتشاف لقاحات مضادة له أو أدوية ناجعة لعلاجه.

وبمجرد بث المقابلة الإذاعية أثارت سيلاً من الانتقادات العارمة للوزير الشاب ـ 33 عاماً ـ وتساءل الكثيرون: كيف لايعرف وزير الصحة أن «كوفيد 19»، هو اختصار لاسم المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وأن 19 ترمز للعام الذي اكتشف فيه الفيروس، وليس له علاقة بعدد أي فيروسات قبله.

وأوضح كبير المسؤولين الطبيين، الدكتور توني هولوهان، تلك الملاحظة في الإحاطة اليومية التي تقدمها وزارة الصحة بشأن الوباء. وقال إن Covid-19 الفيروس التاجي السابع تمت تسميته على رقم العام الذي حدث فيه لأول مرة.

كما وجه رئيس الوزراء اعتذاره قائلاً عن نفسه إنه أحياناً ممكن أن يكون «غبياً».