شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 16299، وتسجيل 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 139 حالة، وتماثل للشفاء 166 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.

ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إلى أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي. Advertisements

وأمس أعلنت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى عن 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 127، وتعافي 124 حالة من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 2049.