شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابى مطلوب جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي مطلوب في منطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا بولاية إليزي، جنوبي البلاد.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت" إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت قوات الجيش أمس بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي من إلقاء القبض على الإرهابي المطلوب يونسي قويدر الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012".
وأضاف البيان أنه تم توقيف 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية تمنراست جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابى مطلوب جنوبى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.