الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابى مطلوب جنوبى البلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي مطلوب في منطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا بولاية إليزي، جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت" إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت قوات الجيش أمس بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي من إلقاء القبض على الإرهابي المطلوب يونسي قويدر الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012".



وأضاف البيان أنه تم توقيف 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولاية تمنراست جنوبي البلاد.