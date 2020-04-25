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تعرف على الدولة العربية الأولى فى عدد ساعات الصيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن موقع طقس العرب، أن الجزائريين سيصومون لأطول مدة زمنية بين جميع الدول العربية، خلال رمضان 2020، وستبلغ عدد ساعات الصيام فى الجزائر، فى أول يوم رمضان 15 ساعة و8 دقائق، و16 ساعة و13 دقيقة فى آخر يوم رمضان، وتأتى تونس فى المرتبة الثانية.

 

وأكد موقع طقس العرب، أن الجزائريين سيصومون لأطول مدة زمنية بين جميع الدول العربية، خلال رمضان 2020، وستبلغ عدد ساعات الصيام فى الجزائر، فى أول يوم رمضان 15 ساعة و8 دقائق، و16 ساعة و13 دقيقة فى آخر يوم رمضان، وتأتى تونس فى المرتبة الثانية.

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ويبلغ عدد ساعات الصيام فى أول يوم 15 ساعة وسبع دقائق وآخر يوم 16 ساعة و12 دقيقة. وسيصوم سكان جزر القمر 12 ساعة و46 دقيقة في أول يوم و12 ساعة و56 دقيقة في آخر يوم، وهي أقصر ساعات الصيام في الدول العربية.

 

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