محمد بن راشد: مسبار الأمل إنجاز ونقطة تحول للعالمين العربى والإسلامى "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربى إسلامى للمريخ، عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء فى دبى إلى محطة الإطلاق فى جزيرة تانيجاشيما باليابان، فى عملية استغرقت 83 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تطوير المسبار فى أقل من المدة المعتادة عالميا وبنصف الكلفة، والهدف إطلاقه فى يوليو وفق الجدول المعتمد.





وكتب بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "بحمد الله تم إنجاز إحدى أهم المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربى إسلامى للمريخ، عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء فى دبى إلى محطة الإطلاق فى جزيرة تانيجاشيما باليابان، تحت إشراف فريق من مهندسينا الإماراتيين فى عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل.. مسبار الأمل للمريخ قريبا".





وأَضاف بن راشد: "رغم ظروف توقف السفر عالميا ورغم الاحترازات الصحية العالمية.. ما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمى فضائى فى منطقتنا.. تم تطوير المسبار فى أقل من المدة المعتادة عالميا (ست سنوات فقط من عشرة) وبنصف الكلفة، والهدف إطلاقه فى يوليو وفق الجدول المعتمد".

وأوضح حاكم دبى: "مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربى والإسلامى فى مجال الفضاء، الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط، بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد فى عالمنا العربى بأننا قادرون وبأن لا شيء مستحيل، وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".









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