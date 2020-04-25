شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد جعلت صلوات التراويح بالحرمين فى 2020 الأكثر اختلافا.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف صلوات الحرمين خلال شهر رمضان من هذا العام فهى ليست كسابقاتها وربما الأكثر اختلافا على الإطلاق..فوفق ما كشفته وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فإن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لها كثير من المحددات فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا، فيما يلى أبز ملامحها.

ـ بكاء الشيخ عبدالرحمن السديس خلال دعاء الليلة الأولى من صلاة التراويح بالحرم المكى، مشهد ميز صلاة الحرم لهذا العام ، حيث تلا الدعاء برفع الوباء عن العالم والأمة الإسلامية .



الشيخ السديس وعدد من المصلين فى الحرم المكى أمس

ـ تعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين خلال الشهر الفضيل للحرم المكى والمسجد النبوى



الحرم

ـ استمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم المسجد النبوى

ـ تقام صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي إسوة بالفروض وستكون صلاة التراويح خمس تسليمات بدلًا من عشر.



عدد قليل من المصلين بصلاة التراويح فى الحرم المكى أمس

ـ للإمام الأول ثلاث تسليمات والإمام الثاني تسليمتين مع الشفع والوتر.

ـ تكمل تلاوة (الآيات) في صلاة القيام



خشوع المصلين بالحرم المكى

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ـ ختم القرآن في ليلة 29 في صلاة القيام (التهجد) وذلك سيكون لهذا العام فقط.





ـ تتزامن القراءة في صلاتي التراويح والقيام بشكلٍ يومي في المسجد الحرام والمسجد النبوي



المسجد النبوى أمس

ـ يقوم الأئمة بالترتيب لصلاة الترويح والقيام (التهجد) وصلوات الفروض والخطب عبر منصات الوكالة الإعلامية الجديدة ( تويتر - وسناب - وانستجرام ) .





الحرم المكى أثناء صلاة التراويح

تستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية.

ـ يتم العمل بمبادرة (سفرة إفطارك لخير مدينتك) التي من خلالها ستحال جميع سفر إفطار الصائمين التي كانت بالمسجد النبوي إلى مبادرة خير المدينة تحت إشراف إمارة المنطقة.

ـ تستمر الطاقة التشغيلية في المسجد النبوي عند الحد الأدنى ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم.

ـ أعمال التشغيل والصيانة خلال الشهر الكريم مستمرة حسب الأهمية ووفق الإجراءات الاحترازية.

ـ تستمر المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية والتغطيات الإعلامية من المسجد النبوي والحرم المكى.