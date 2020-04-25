المركز الروسى لإيواء اللاجئين السوريين: إزالة الألغام من 1,9 هكتار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن وحدات سلاح الهندسة بالقوات المسلحة السورية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بإزالة الألغام من 1.9 هكتار من الأراضي في محافظتي دمشق ودرعا.

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