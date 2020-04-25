شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الكويت يستقبل رحلات آخر أيام المرحلة الثانية من «الإجلاء الكبير» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر صباح اليوم السبت، توافد الطائرات إلى مطار الكويت الدولي، في اليوم الثالث والأخير من المرحلة الثانية من «الإجلاء الكبير» للمواطنين من الخارج، حيث من المقرر أن يعود نحو 2390 مواطنا ومواطنة إلى البلاد عبر 31 رحلة طيران من وجهات مختلفة. وفق الراى الكويتية.



واستقبل مطار الكويت الرحلة الأولى القادمة من مومباى/ دلهي على متن رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ووصلت الرحلة الثانية قادمة من عمّان.



وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى قد أعلنت أن المرحلة الثانية لخطة عودة الموطنين من الخارج ستكون خلال الفترة من 23 لغاية 25 أبريل الجارى.

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وكان مطار الكويت الدولى استقبل أمس الجمعة الرحلة الأولى من اليوم الثانى، ضمن المرحلة الثانية من عملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج». وفق القبس، وهذه الرحلة كانت على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية، والعاصمة السنغالية دكار.

وبدأت المرحلة الثانية لخطة عودة الموطنين من الخارج، الخميس، وستستمر حتى 25 أبريل.