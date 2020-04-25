شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى: المواطنون فقدوا الثقة فى دولتهم لأنها انفصلت عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس ​الحكومة​ ​اللبنانية حسان دياب​، أن صورة ​الدولة​ باهتة فى عقول اللبنانيين نتيجة ممارسات أساءت إلى دورها، كما أن الدولة فقدت ثقة الناس لأنها انفصلت عنهم.

وتابع دياب وفقا لوكالة "النشرة اللبنانية": "فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة، إنما هناك ​منظومة​ عميقة بكل مكوناتها ولو تغيرت وجوه الحاضرين" معتبرا أن المطلوب هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة.

ولفت دياب خلال زيارته المديرية العامة لقوى الأمن​ الداخلي، إلى أن مؤسسة قوى الأمن تمثل الدولة لدى الناس، نعلم أن قوى الأمن الداخلي تواجه تحديات كثيرة وننوه بجهود أفرادها جميعاً وبوزير الداخلية الذي قدم صورة ممتازة عن وزارته، وأكد أن البلد أمانة بأيديكم وحفظ النظام مسؤوليتكم.