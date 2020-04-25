شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية تنشر تقريرا مثيرا للجدل عن احتمالية انهيار سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الانتباهة السودانية، تقريرا مثيرا للجدل عن خبير في مجال الرى، حول احتمالية انهيار بوابات سد النهضة الإثيوبى. وهذا التقرير غير مدعم بدراسات تؤكد هذه الفرضية، في ظل علاقات متوترة بين مصر وأثيوبيا، لعدم التزام الأخيرة بمسار التفاوض الخاص بملئ السد.

وفى التقرير ، حذر الخبير السودانى في مجال الري ومدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان أحمد المفتي، من أن غرق الشمال الأوغندي، بانهيار بوابة واحدة من سد أوين؛ بمثابة إنذار للسودان من مآلات خطورة سد النهضة.

وتساءل المفتي-وفقا لصحيفة الانتباهة السودانية- عما أعدته الحكومة؛ لمواجهة هذه الاحتمالية؛ الخاصة بحالة حدوث انهيار لإحدى بوابات سد النهضة.

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وأضاف المفتي في تعميم صحفي قائلا: (أمان السد كان أحد المطالب الرئيسة التي قدمناها منذ قبل بدء مفاوضات سد النهضة في العام 2005، والتي تعني كل السد وليس بوابة واحدة من بواباته، ونادينا بوضع ترتيبات للتعامل مع انهياره، إذا ما حدث ذلك، لا قدر الله، وإلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عادلة وفورية، وذلك ما لم يحدث حتى الآن، مما جعلنا نواصل المطالبة به حتي اليوم).

وقال إن ما ينبغي على حكومة السودان، فعله الآن، تدارك رفضها لمطلبنا بأمان السد، واتخاذ الموقف السليم.