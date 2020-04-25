شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 43 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 656 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان اليوم - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ43 وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا للخروج من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأمس الجمعة، سجلت السلطت الكويتية 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2614، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية بدأت فى تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع مناطق الكويت.

وقالت الوكيل المساعد ل‍وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الحملة بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر الفيروس حسب التقصي الوبائي؛ وذلك للبحث عن مصدر الانتشار والحد منه.

وأوضحت أن الفرق الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الكويتية، تقوم بأخذ مسحات عشوائية، وقياس درجات الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم؛ لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).