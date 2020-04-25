شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع الإجمالى إلى 3889 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم السبت، عبر حسابها على تويتر، تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3889.

وفى سياق متصل، قالت وسائل إعلام مغربية إن المملكة تستعد لعملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعد تجاوز عدد الكمامات التى طرحت فى الأسواق المغربية منذ اعتماد تصنيعها 82 مليون كمامة.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية إلى أن المغرب ينتج 82 مليون كمامة من حوالي 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

وكشفت المملكة المغربية أن الكمامات موجودة اليوم في جميع الصيدليات بالمغرب، وفقا لما وقفت عليه لجنة خاصة أوفدها الوزير مولاي حفيظ العلمي، الذي يتوقع أن يبدأ المغرب تصدير هذه المنتجات قريبا.

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وبدأ المغرب خلال الأسبوع الجاري تصنيع كمامات من الثوب، مغربية 100%، تظل صالحة لأسبوع وقابلة للغسيل، ويجري تصنيع ما مجموعه 300 ألف وحدة منها يوميا، في أفق إنتاج مليون وحدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي كشفت فيه المعطيات الرسمية أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، كشف الوزير المغربى حفيظ العلمي أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.

وللرفع من إنتاج الكمامات في أفق تصديرها، توصلت مصانع المملكة المغربية، أمس الخميس، بآليات صينية جديدة لهذا الغرض. ومن المرتقب أن يصل عدد الكمامات المصنوعة يوميا بمصانع المغرب ثمانية ملايين وحدة.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة المغربى أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.