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بيان مشترك لألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبى يدعو لهدنة إنسانية فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة اليوم السبت إلى هدنة إنسانية في ليبيا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام، وجاء في البيان "نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".

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وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان نقلته " روسيا اليوم "  إن "المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم 82 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وكانت النتائج 81 عينة سلبية وواحدة إيجابية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في ليبيا إلى 61 إصابة بعد تسجيل الحالة الجديدة، ووصلت عدد حالات الشفاء إلى 18، بينما توفي مريضان جراء الفيروس القاتل.

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