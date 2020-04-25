شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مندوب يوزع منتجات طبية غير مرخصة في «القريات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط مندوب في القريات قام بتوزيع منتجات طبية وتجميلية غير مرخصة.

وبحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، اليوم، فإنه تمت إحالة المندوب للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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