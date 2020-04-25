روحاني وآل ثاني يبحثان العلاقات الثنائية والتوتر بالخليج

أنقرة/أحمد دورسن/الخليج 365

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا، العلاقات الثنائية، والتوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، السبت، أن روحاني وآل ثاني أجريا اتصالا هاتفيا.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات، بحسب البيان.

وقال روحاني، إن بلاده ترصد نشاطات وتحركات الأمريكيين وتتابعها بدقة، لكنها لن تكون البادئة في أي اشتباك أو توتر في المنطقة.

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من جانبه أكد أمير قطر على أهمية العمل المشترك من قبل جميع الدول للحد من التوترات في المنطقة.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على تويتر، إنه أوعز إلى البحرية الأمريكية "بضرب وتدمير أي زوارق حربية إيرانية، إذا ضايقت سفننا".

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي، بعد يومين من إعلان الحرس الثوري الإيراني تعزيز قدراته، بما في ذلك توسيع مدى الصواريخ المضادة للسفن.

وقال قائد البحرية الإيرانية علي رضا تانغسيري، إن قوات بلاده "لديها الآن مجموعة متنوعة من صواريخ أرض ـ أرض محلية الصنع بمدى 700 كيلومتر"، وسفنها "أسرع بثلاث مرات من السفن الأمريكية".

والأسبوع الماضي، قال الجيش الأمريكي، إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت إلى مسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.