أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن القوات التركية أطلقت عملية في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، عقب هجوم شنه مسلحو "بي كا كا" عبر قذائف الهوان استهدفوا فيه أفراد الجيش التركي.
وأضاف البيان أن هجوم الإرهابيين أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين حالة أحدهم حرجة.
وأكد أن القوات التركية ردت بشدة على الهجوم، عبر عملية مدعومة بغطاء جوي، دمرت فيها مقرات للمنظمة وحيدت 12 من مسلحيها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" بعملية تركية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.