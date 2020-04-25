تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا" بعملية تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 12 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.



وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن القوات التركية أطلقت عملية في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، عقب هجوم شنه مسلحو "بي كا كا" عبر قذائف الهوان استهدفوا فيه أفراد الجيش التركي.

وأضاف البيان أن هجوم الإرهابيين أسفر عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين حالة أحدهم حرجة.



وأكد أن القوات التركية ردت بشدة على الهجوم، عبر عملية مدعومة بغطاء جوي، دمرت فيها مقرات للمنظمة وحيدت 12 من مسلحيها.

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