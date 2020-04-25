لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا



وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 24 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1130 فحصا في عموم لبنان.