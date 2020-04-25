شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 704 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 24 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1130 فحصا في عموم لبنان.
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