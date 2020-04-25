شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران فى أبوظبى تمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاتحاد للطيران فى أبوظبي، في بيان اليوم السبت، بحسب صحيفة الرؤية إنها ستمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل، وكانت الشركة قد قالت إنها ستستأنف رحلات الركاب جزئياً اعتباراً من أول مايو.
وتشغل الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية الأخرى، رحلات لخارج البلاد فقط حالياً لتقل الأجانب الراغبين في العودة لبلادهم.
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