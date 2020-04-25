اخبار الخليج

الاتحاد للطيران فى أبوظبى تمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران فى أبوظبى تمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الاتحاد للطيران فى أبوظبي، في بيان اليوم السبت، بحسب صحيفة الرؤية إنها ستمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل، وكانت الشركة قد قالت إنها ستستأنف رحلات الركاب جزئياً اعتباراً من أول مايو.

وتشغل الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الإماراتية الأخرى، رحلات لخارج البلاد فقط حالياً لتقل الأجانب الراغبين في العودة لبلادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران فى أبوظبى تمدد تعليق رحلات الركاب حتى 15 مايو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا