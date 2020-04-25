شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المسمارى يعلن شن قوات الوفاق قصفا بـ 20 صاروخا على مدينة ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد المسمارى ، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن قوات "حكومة الوفاق" شنت الليلة الماضية قصفا صاروخيا على مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.





وقال اللواء المسماري عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": الليلة في الساعات الأولى من يوم السبت، تعرضت مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف.. بأكثر من 20 صاروخا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية"، مضيفا أنه "جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها.

ودعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها و"إدانة الإرهابيين الحقيقيين"، مهددا بأن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

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واتهم قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، في وقت سابق ، المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج بارتكاب عدد من الجرائم التي ترقى إلى الخيانة، محذرا من أن فرحة حكومة الوفاق بعد سيطرة قواتها على صبراته وصرمان "لن تدوم".

من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن دعمها لدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.