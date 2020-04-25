شكرا لقرائتكم خبر عن "دبى" تحدد الاشتراطات الصحية لإعادة فتح الأسواق وصالونات الحلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت بلدية دبي تعميمات بشأن الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في إمارة دبي في مرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، وسوق مواد البناء، وسوق الشاحنات والمعدات الثقيلة، كذلك إعادة فتح سوق الطيور والحيوانات الأليفة وكراجات إصلاح السيارات والدراجات والورش، وسوق السيارات، إلى جانب إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية.وفق البيان.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية إعادة فتح مراكز التسوق أبرزها تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة ما لا يقل عن 50% من أبواب الدخول والخروج مفتوحة وتوفير معقمات اليدين في أماكن متفرقة في مركز التسوق وقياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي مركز التسوق قبل الدخول، والتأكيد على الجمهور والموظفين بارتداء الكمامات والقفازات لدى دخولهم مراكز التسوق.

ووضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة إشغال 30% في جميع المواقع وردهة المطاعم، وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ما عدا أفراد الأسرة الواحدة.

تعليق المتاجر علامة حمراء عند الباب الأمامي تشير إلى الحد الأقصى لعدد الزبائن المسموح لهم بالدخول. والالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مراكز التسوق من 12 ظهراً إلى 10 مساءً. ولا يسمح بخدمة صف السيارات مؤقتاً على أن يتم استغلال 25% فقط من السعة الخاصة بمواقف السيارات. وإزالة إغلاق أماكن الجلوس العامة.

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والالتزام بتعاميم التدابير الاحترازية للصالونات النسائية والرجالية وكافة المؤسسات الأخرى في مراكز التسوق وستكون هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر، وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها ومخالفة مراكز التسوق غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

وشددت بلدية دبي على تكثيف الإجراءات الاحترازية لمقدمي خدمات نقل وتوصيل المنتجات الاستهلاكية، بحيث تكون جميع وسائل النقل والتوصيل مناسبة وآمنة لهذا الغرض، وأن يتم تنظيف وتطهير الأجزاء الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل المنتجات الغذائية المناطق التي يتم لمسها بالأيدي في المركبات والدرجات بأنواعها بصورة شاملة.

كذلك تنظيف عبوات المنتجات (الغلاف الخارجي)، والتزام العاملين في نقل وتوصيل هذه المنتجات بالمحاذير الصحية الكافية في جميع الأوقات، وقياس درجة حرارة العاملين يومياً. وأصدرت بلدية دبي تعميماً بتكثيف الإجراءات الاحترازية في المؤسسات الغذائية بعد مرحلة الفتح الجزئي.

قالت بلدية دبي إنه سيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بالتعليمات، ومخالفة المؤسسات الغذائية غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها. وشددت بلدية دبي في إعادة فتح الأسواق بمختلف أنواعها والصالونات الرجالية والنسائية على زيادة دورية التنظيف والتطهير.