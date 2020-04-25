شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق نار وقنابل غاز على مزارعين شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة؛ ما أدى إلى مغادرة أراضيهم، خوفاً من الإصابة بنيران الاحتلال.



وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.