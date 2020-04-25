شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كوونا والإجمالى 1905 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم، السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد19" ، بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 1905حالة.

وبحسب صحيفة السبيبة العمانية، أكدت الوزارة أن 329 حالة تماثلت للشفاء.

فيما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان مساء أمس الجمعة تسجيل عاشر حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا "كوفيد19".

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

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كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

واتخذت سلطنة عمان، الاثنين الماضى، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.