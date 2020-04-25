فريق خبراء طبي صيني لتقديم المشورة بشأن زعيم كوريا الشمالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت الصين فريقاً لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وسط تقارير متضاربة عن صحته.

وأشارت«رويترز» إلى أن وفداً برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين إلى كوريا الشمالية الخميس. وكان موقع ديلي إن.كيه الإلكتروني، ومقره سيؤول، أشار قبل أيام إلى أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية في القلب في 12 إبريل/نيسان. ونشر الموقع النبأ نقلاً عن مصدر بكوريا الشمالية لم يفصح عن هويته.

وشكك مسؤولو الحكومة الكورية الجنوبية ومسؤول صيني في إدارة الاتصال في تقارير تالية أشارت إلى أن كيم في حالة خطيرة بعد الجراحة. وقال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إنهم لم يرصدوا أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية. كما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأن تقارير تكهنت بأن حالة كيم خطيرة. وقال للصحفيين «أعتقد أن التقرير غير صحيح». ولكنه امتنع عن توضيح ما إذا كان على اتصال بالمسؤولين الكوريين الشماليين.

وقال مسؤول على اطلاع على معلومات المخابرات الأمريكية إن من المعروف أن كيم يعاني مشكلات صحية ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علناً. ولم يكن لدى متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليق. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز عندما سئل عن صحة كيم «ليس لدي أي شيء يمكنني أن أقوله لكم الليلة ولكن على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا نتابع الموقف بحرص شديد».