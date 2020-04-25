برميل نفط فنزويلا نصف سعر التكلفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة النفط الفنزويلية أنّ سعر برميل النفط الفنزويلي هبط بين الاثنين والجمعة إلى أقلّ من عشرة دولارات للمرة الأولى منذ 1998 في هذا البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

وقالت الوزارة التي تعتمد في أرقام إنتاجها النفطي العملة الصينية (اليوان) احتجاجاً على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، إن سعر البرميل الواحد من نفطها بلغ 70,62 يوان (9,9 دولار) بين الاثنين والجمعة، في سابقة منذ 1998 عندما بلغ سعر البرميل 9,38 دولار.

وقد خسر بذلك 23,2% من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4,9 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ العام 2015 بحسب الأمم المتحدة. وخلال ست سنوات، تراجع اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف.

وقال فرنسيسكو مونالدي الخبير في النفط في رابطة الصحافة الأجنبية في فنزويلا «إنه وضع بالغ الصعوبة»، مشيراً إلى أن فنزويلا «تحتاج في الأوضاع العادية إلى أسعار تتجاوز الثلاثين دولاراً للبرميل لتكون مواصلة الحفر ودفع الرسوم مجدية».

ويقدر الخبراء كلفة إنتاج برميل النفط الفنزويلي الواحد بحوالي 18 دولاراً.

لكن الأسعار الأسبوعية تراجعت هذا الأسبوع إلى أقل بكثير من المعدل السنوي لعام 2019 الذي كان 56,7 دولار، ولعام 2018 وكان 61,41 دولار.

وكانت عائدات فنزويلا من صادرات النفط بلغت 750 مليار دولار بين 2004 و2015. ووصل سعر البرميل الواحد في 2011 و2012 إلى الذروة عندما بلغ 101,06 دولار و103,42 دولار على التوالي.