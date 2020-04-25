شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الأمريكية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة‭‭‭ ‬‬‬الأمريكية العليا، الجمعة، محاولة من ولايات نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أنه من المرجح احتياجهم لمساعدة حكومية في المستقبل.

وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه‭ ‬«اختباراً للثروة» يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الأمريكية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.