مسرح بوشنر..أصوات ضعيفة تلامس القلوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كتب المسرحي الألماني «جورج بوشنر» (1813 - 1837) «موت دانتون» في شتاء سنة 1835 في أيام معدودة لم تتجاوز شهراً، كان يريد أن يمول بها عملية هروبه عبر الحدود الفرنسية إلى مدينة شتراسبورج التي عاش فيها ودرس الطب، ليفلت من اضطهاد البوليس واستجواباته المستمرة، فقد ألف فرعاً لجمعية سرية سماها «جمعية حقوق الإنسان» كما وضع منشوره الثوري الخطير الذي فتح عيون الشرطة عليه، وحرمه الاستقرار في بلده، ليموت في النهاية عن عمر 24 عاماً بالتيفوس، مخلفاً وراءه 3 مسرحيات ورواية.

تتألف مسرحية «موت دانتون» من مشاهد صغيرة تبلغ 32 مشهداً، يساعد بعضها على دفع الحدث، ويخلق معظمها جو المسرحية العام الذي يشبه أن يكون قبواً مخيفاً شاحب الضوء، تتردد فيه الأصداء وتتجاوب وترقص الظلال والأطياف، ويحب الناس ويكرهون ويتعذبون ويقتلون ويجنون ويحاولون أن يعزوا أنفسهم عن قدر محتوم معتم يتربص بهم في كل لحظة.

يبدأ الفصل الأول من المسرحية التي ترجمها إلى العربية الراحل د. عبد الغفار مكاوي، بصالة لعب الورق، حيث يحاول دانتون مع بعض رجال الثورة الفرنسية أن يطردوا السأم عن نفوسهم، وليس في هذا المشهد مجال لتصوير الانفعال بالثورة، فالحزن والكآبة والشلل الإرادي يسيطر على جوه الثقيل، إننا نسمع أصواتاً مخنوقة، كانت من قبل تجلجل في الساحات وقاعات الاجتماعات، كما نسمع أصوات نساء تحاول أن توقظ وتلمس القلوب، وبين الشك والمرارة على لسان دانتون: «إننا نعرف القليل عن بعضنا البعض نحن وحيدون جداً».

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هذا التضاد المستمر في الأفكار والمشاعر والعبارات شيء أكبر وأعمق من كل الاتجاهات والأشكال والأساليب الفنية، إنه يعبر عن الصراع الكامن في قلب بوشنر نفسه، ويصور كل ما شغل فكره وحرك عواطفه ويده بالكتابة، وهو ماثل في مسرحياته ورسائله، وفي حياته ونشاطه العلمي والسياسي، ممتد إلى جذور كل ثورة سياسية أو أدبية حين تفهم على الوجه الصحيح، واقعي إلى الحد الذي لا يمكن معه أن يوصف بالقدم أو الحداثة.

لماذا فشلت الثورة الفرنسية؟ لابد أن بوشنر سأل نفسه هذا السؤال وهو يكتب مسرحيته «موت دانتون» ولابد أنه تأثر عند كتابتها بفشل الثورة التي شبت في بلاده للقضاء على ظلم الإقطاع، وانعدام الوعي الثوري عن الألمان في ذلك الحين، سواء عند الفلاحين البؤساء أو المثقفين المدعين الذين كانوا لا يملون الكلام عن الحرية والحقوق الإنسانية بينما ألوف الأطفال يموتون جوعاً، تصور بوشنر أن الثورة الفرنسية تحطمت نتيجة الصدام بين رأيين يمثلهما روبسبير ودانتون، فالأول يعتقد أن الثورة لن تنجح حتى تقضي على أعدائها، وتنشر حكم الرعب في كل مكان، والثاني يرى أن الشعب لن يشبع من الدماء، وأنه في حاجة إلى المأكل والملبس لا إلى الرؤوس المتساقطة، وكان لابد أن تضيع الثورة بين هذين البطلين المتطرفين وتصبح لقمة سائغة في فم طاغية أناني مثل نابليون.

لا يعتقد بوشنر أن التاريخ يسير نحو هدف معلوم، ولا يرى أنه يتطور تطوراً عضوياً مستمراً نحو آفاق، أرقى وأوسع، فهو يرى الوقائع وحدها، ويجد أن هذه الوقائع تقول عكس ما تقول به نظريات الكلاسيكيين، ولذلك فإن مسرحيته لا تسير إلى هدف أو خاتمة، سواء كانت هذه الخاتمة نهاية سعيدة متخيلة، أو كارثة شاملة تحرر النفس وتطهرها، إنه الكاتب والثائر والطبيب الذي عبر عن صرخة معذبة من عبث الوجود وفنائه، هذه الصرخة لا تزال تتردد أصداؤها في الأدب العالمي حتى اليوم.

كان بوشنر يريد أن يترك شخصياته المسرحية تخرج بنفسها إلى الحياة، فلا يحاول أن يحشرها في قالب أو ينسخها على صورة نموذج محدد، لا يختلج فيه نبض، ولا يتردد نفس.