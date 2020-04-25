التحالف العربي يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن تمديد وقف إطلاق النار لمدة سيكون لمدة شهر اعتبارا من الخميس، 23 أبريل الجاري.

وأوضح المالكي أن قيادة التحالف العربي اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار "بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري، بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وأكد أن القرار يأتي أيضا "استمراراً لجدية ورغبة التحالف العربي في تخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".

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وقال العقيد المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأكد أن قيادة التحالف "ستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".