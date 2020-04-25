الحشد الشعبى العراقى يحبط محاولة لداعش لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط الحشد الشعبي العراقي ،اليوم السبت، محاولة لعناصر تنظيم داعش لاستهداف القوات الأمنية بعبوات ناسفة في محافظة الأنبار. وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار عملية استباقية لملاحقة خلايا داعش .. مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن العثور على ثلاث عبوات ناسفة مجهزة للتفجير مع عبوة لاصقة و10 رؤوس متفجرة وعشرات الصواعق في أحد المنازل المهجورة ضمن قاطع المسؤولية في الأنبار.

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