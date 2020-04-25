العراق: تسجيل أول إصابة جديدة بـ"كورونا" منذ 13 يوما في أربيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنها شخصت إصابة جديدة في أربيل لامرأة تبلغ 40 عاماً، مشيرة إلى أن هذه الإصابة تأتي لتكسر ما حققته أربيل بخلوها من إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 12 أبريل الجاري.



وأضافت أن العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان بالعراق بلغ 344 حالة، بينها 317 حالة شفاء و4 وفيات.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت أمس أن المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا في العراق بلغ 1708 إصابات، بينها 86 حالة وفاة و1204 حالات شفاء.