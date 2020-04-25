تحسبا لكورونا..الأمم المتحدة تقرر إنهاء ولاية بعثتها بـ"الحديدة" اليمنية

اليمن/الخليج 365

قررت الأمم المتحدة، السبت إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسب مصدر حكومي يمني



وكان مجلس الأمن الدولي صوت منتصف يناير/كانون ثان الماضي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.



وأوضح المصدر الحكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، للأناضول أن قرار الامم المتحدة، بإنهاء ولاية بعثتها بالحديدة متصل بالاحتراز لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

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وتشكلت بعثة الامم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية، آواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"(الحوثي).

وسعت البعثة لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفا لاطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من المحافطة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

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