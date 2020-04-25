الصين تُرسل فريقًا طبيًا لتقديم المشورة بشأن زعيم كوريا الشمالية

أرسلت الصين فريقًا طبيًا إلى كوريا الشمالية، لتقديم الاستشارة لبيونج يانج، فى إطار متابعة صحة الزعيم كيم جونج أون، وفقًا لروسيا اليوم.

وحسب المصادر، فإن فريقًا برئاسة مسؤول رفيع فى قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعى الصينى، غادر بكين متوجهًا إلى كوريا الشمالية.

ووفقًا لـ«رويترز»، فإنها لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمى من القسم المذكور للحزب الشيوعى، ولا من الخارجية الصينية.

ويأتى ذلك، على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكورى الشمالي؛ حيث تحدثت مصادر إعلامية فى كوريا الجنوبية حول أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر، لكن مسؤولين فى كوريا الجنوبية والصين نفوا فى وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال مصدر فى الاستخبارات الكورية الجنوبية لـ«رويترز»، إن كيم على قيد الحياة وقد يظهر على الملأ قريبًا.