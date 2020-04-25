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ضبط أكثر من 32 طن من البقوليات منتهية الصلاحية بجدة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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تمكنت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع أمانة جدة، من ضبط أكثر من 32 طن من البقوليات منتهية الصلاحية تم تخزينها في أحد المستودعات.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم: “تم حجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم”.

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