تحديث جديد يحول آيفون إلى بلايستيشن متنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يحظى العديد من الأشخاص وخاصة فئة الشباب بمتسع من الوقت داخل المنزل في ظل الإغلاق العام بأغلب الدول بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي زيادة فترات استخدام الألعاب الإلكترونية.



وفي هذه السطور نعرض خطوات تحويل الآيفون أو الآيباد إلى بلايستيشن متنقل، بشرط توافر الأدوات الآتية جهاز آيفون أو آيباد يدعم تحديث iOS 13 بالإضافة إلى جهاز بلايستيشن.

وإذا كنت ممن يحبون اللعب على الهواتف الذكية، خاصة أجهزة الآيفون والآيباد، فالآن بعد تحديث الـiOS 13يمكنك بكل سهولة توصيل ذراع تحكم البلايستيشن أو حتى الإكس بوكس، ولعب الكثير من ألعاب الهاتف باستخدامها، مثل: Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm التي تشبه السلسلة الشهيرة The Legend of Zelda و Exit the Gungeon و Sonic Racing والعديد من الألعاب الأخرى التي يمكنكم تحميلها من متجر الآب ستور.

وأتاحت شركة أبل تحديث iOS 13 لدعم توصيل أجهزة الآيفون والآيباد بأنواع محددة من أذرع التحكم الخاصة بالألعاب، من ضمنها ذراع التحكم اللاسلكي DualShock 4 الخاص بجهاز بلايستيشن 4 وأيضا ذراع التحكم اللاسلكي الخاص بجهاز Xbox One S من مايكروسوفت.

ومن خلال تطبيق Ps4 Remote Play الموجود عبر متجر الآب ستور، ستتمكن بكل سهولة من ربط جهاز البلايستيشن الخاص بك بهاتفك لتبث الألعاب وتستمتع باللعب عن بعد من خلال الآيفون أو الآيباد الخاص بك، حتى وإن غادرت إلى غرفة أخرى ليس بها جهاز البلايستيشن مادام أن جميع الأجهزة متصلة بنفس شبكة الـWi-Fi.

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"العين الإخبارية" تحدد خطوات تحويل الآيفون أو الآيباد إلى بلايستيشن متنقل .. أولها قم بتشغيل جهاز الـPS4خاصتك واذهب للإعدادات وابحث عن إعدادات اتصال اللعب عن بُعد وفعّلها ثم اضغط على إضافة جهاز، سيظهر لك رقم على الشاشة، اتركه كما هو، سنعود إليه لاحقا.

بعد ذلك أجلب هاتفك، وحمل تطبيق PS4 Remote Play عليه من خلال متجر الـApp Store وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على بلايستيشن.. سيطلب منك إدخال الكود الذي ظهر لك في الخطوة الثالثة، ادخله وأكمل تسجيل دخولك.

ولكي تتمكن من التحكم في ذراع التحكم عليك اتباع إعدادات توصيل التالية.. أولها تفعّيل خاصية البلوتوث على هاتفك واختر إقران جهاز جديد، ثم اضغط على زري الـShare والـPS في آن واحد.. فسيظهر لك ذراع التحكم الخاص بالبلايستيشن، اقرنه بهاتفك واستمتع.

تحديث الـiOS 13 يدعم ذراع التحكم الخاص بجهاز Xbox One S، ولكن على عكس سوني، فلم تطرح مايكروسوفت تطبيقا رسميا للإكس بوكس يدعم ميزة اللعب عن بعد، ولكن هذا لا يمنع اللاعبين من تحويل الإكس بوكس الخاص بهم إلى جهاز ألعاب متنقل.

وهناك تطبيق بديل متوفر على متجر الآب ستور لربط الإكس بوكس بأجهزة الآيفون والآيباد يدعى OneCast، ولكن هذا التطبيق مدفوع وليس مجانيًا ويبلغ ثمنه 11.99 دولار، سيمكنك بعد شرائه من بث ألعاب الإكس بوكس على هاتفك.

ويمكنك شراء التطبيق عن طريق شحن رصيد الـApple ID الخاص بحسابك باستخدام بطاقات ايتونز التابعة للمتجر المسجل عليه الحساب.

وأسهل طريقة للقيام بذلك هي شراء بطاقاتك من خلال موقع بطاقاتي الذي يقدم خدمة بيع بطاقات الآيتونز وجوجل بلاي، وبطاقات الألعاب وأكثر من 824 بطاقة أخرى مختلفة.