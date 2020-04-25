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انخفاض عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد وفيات في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب أرقام جامعة جونز هوبكنز.
وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا الى الارقام الرسمية.
غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

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