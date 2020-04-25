شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وحار بالإمارات غائم نسبيا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الطقس، حيث تشهد المملكة العربية السعودية أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق، فيما تشهد الإمارات طقسا حارا نسبيا ومغبرا أحيانا، أما البحرين فتشهد طقس حار غائم نسبيا

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة ،الشرقية). فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ، جازان ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه الى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 -28 تصل إلى 35 كم/س.

وعن حالة ارتفاع الموج فى الخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 الثاني عند الساعة 02:27 الجزر الأول عند الساعة 33:08 الجزر الثاني عند الساعة 07:20 بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 المد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الاول عند الساعة 17:10 الجزر الثاني عند الساعة 19:05

البحرين

وفى البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون حسن ويكون غائم جزئيا أحيانا وحار نسبيا خلال النهار، مشيرة إلى أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 40م ودرجة الحرارة الصغرى 26م، والرطوبة النسبية العظمى 80% والرطوبة النسبية الصغرى 20%.