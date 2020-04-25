اخبار الخليج

ارتفاع عدد وفيات كورونا فى سلطنة عمان لـ 10 حالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات فى سلطنة عمان لـ 10 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت سلطنة عمان اليوم وفاة أحد مواطنيها بمرض كورونا المستجد " كوفيد ١٩ " و يبلغ من العمر 74 عاما.

و قالت وزارة الصحة العمانية أن هذه الحالة تمثل حالة الوفاة العاشرة التي تسجل في السلطنة لمريض مصاب بالمرض.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالى للحالات المسجلة فى السلطنة 1790، لافتة إلى أن عدد الوفيات التى تم تسجيلها حتى الآن بلغ 9 حالات، فضلا عن 325 حالة تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد وفيات كورونا فى سلطنة عمان لـ 10 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا