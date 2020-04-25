شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا فى سلطنة عمان لـ 10 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان اليوم وفاة أحد مواطنيها بمرض كورونا المستجد " كوفيد ١٩ " و يبلغ من العمر 74 عاما.

و قالت وزارة الصحة العمانية أن هذه الحالة تمثل حالة الوفاة العاشرة التي تسجل في السلطنة لمريض مصاب بالمرض.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالى للحالات المسجلة فى السلطنة 1790، لافتة إلى أن عدد الوفيات التى تم تسجيلها حتى الآن بلغ 9 حالات، فضلا عن 325 حالة تماثلت للشفاء.